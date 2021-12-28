Власти анонсировали сроки работ по объединению двух кемеровских районов

Жители областного центра в Сети подняли вопрос о продлении улицы Соборной до ФПК. Граждане напомнили властям, что те собирались улучшить пешеходную и транспортную доступность на указанном участке, но никаких действий пока еще не предприняли.

В своем ответе мэр Кемерова Илья Середюк озвучил сроки начала работ по объединению ФПК с Центральным районом города.

– В рамках развития этой территории планируем продлить ул. Соборная до ФПК. К проектированию приступим в 2022 году, – пояснил градоначальник в своем Instagram-аккаунте.

При этом чиновник указал, что дальнейшие и более точные координаты новой дороги будут определены только проектом.