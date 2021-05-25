Власти анонсировали проведение ремонта на территории кемеровского автовокзала

Кемеровчане пожаловались на странице губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в соцсетях на состояние городского автовокзала. Обращение не осталось без внимания: жалобу прокомментировали с официального аккаунта регионального минтранса.

В ответе говорится, что текущем году запланировал ремонт асфальтобетонного покрытия площадки высадки пассажиров автовокзала в областном центре и на выезде с посадочной площадки.

Также в ведомстве добавили, что в 2022 году возможно продолжение работ уже внутри самого здания автовокзала по ремонту пола, потолка и системы кондиционирования. Тем не менее приступить к задумке позволит положительный финансовый результат работы ГУ "Кузбасспассажиравтотранс", рассказали в министерстве.