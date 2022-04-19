Власти анонсировали появление новой военной техники в кемеровском парке Победы

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Новая техника появится в кемеровском парке Победы после его глобальной реконструкции, сказал заместитель начальника управления городского развития администрации кузбасской столицы Анатолий Кобылин.

Вопрос об организации интересных военных экспонатов в парке Победы задал один из жителей областного центра в социальных сетях правительства.

Новые единицы техники не планируется устанавливать? Или только то, что было, обновят? поинтересовался интернет-пользователь.

Ответ последовал от заместителя начальника управления городского развития администрации кузбасской столицы Анатолия Кобылина. По данным чиновника, после завершения реконструкции на территорию парка вернется отремонтированная прежняя техника, а также появятся новые дополнительные единицы Т-64, Т-72 и самолет МИГ-29.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что легендарный танк исчез с постамента кемеровского парка.

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