Власти анонсировали открытие новой школы в Кемерове на 1 225 мест

Открытие новой школы №5 в Кемерово-Сити запланировано на 1 сентября 2022 года, о чем сообщил градоначальник кузбасской столицы в своем Telegram-канале.

В учреждении смогут обучаться 1 225 ребят. Сейчас там ведется финальная стадия строительства

– Выполнено благоустройство территории, готов фасад, подведены коммуникации, завершена отделка помещений. Сдаются системы вентиляции, пожаротушения, тепловой узел, – рассказал Середюк.

Отмечается, что в первую очередь в школу попадут дети, проживающие в микрорайоне. К слову, в скором времени у стен учреждения появится и детский сад.