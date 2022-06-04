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Власти анонсировали открытие новой школы в Кемерове на 1 225 мест

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В столице Кузбасса предстоящей осенью откроется новая школа, где смогут обучаться 1 225 ребят.

Открытие новой школы №5 в Кемерово-Сити запланировано на 1 сентября 2022 года, о чем сообщил градоначальник кузбасской столицы в своем Telegram-канале.


В учреждении смогут обучаться 1 225 ребят. Сейчас там ведется финальная стадия строительства

Выполнено благоустройство территории, готов фасад, подведены коммуникации, завершена отделка помещений. Сдаются системы вентиляции, пожаротушения, тепловой узел, рассказал Середюк.

Отмечается, что в первую очередь в школу попадут дети, проживающие в микрорайоне. К слову, в скором времени у стен учреждения появится и детский сад.

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