Генеральный партнером проекта в нынешнем году стала группа "Сибирская генерирующая компания".

Удобный в использовании календарь-справочник содержит информацию о днях рождения известных кузбассовцев, политиков, представителей властных структур, общественных и государственных деятелей, глав крупных предприятий и бизнесменов. Приятным дополнением становятся напоминания о важных датах и праздниках России и Кузбасса.

Многие из участников проекта присутствуют на страницах календаря уже не первый год и отмечают, что издание является довольно полезным для работы и укрепления деловых контактов.

‒ Календарь "Власть и бизнес" во многом уникальный проект в попытке объединения двух важных регуляторов экономической деятельности в праздниках, датах и днях рождения кузбасских лидеров этих сфер. Для членов Кузбасской ТПП важно, что 2022 год пройдет под знаком 30-летия организации. И в календаре все это получило свое достойное отражение, ‒ подчеркнула президент Кузбасской ТПП Татьяна Алексеева.

Партнерами проекта "Власть и Бизнес" в 2022 году стали: Кузбасская торгово-промышленная палата, региональный лидер газификации и строительства газозаправочных станций газораспределительная компания "Кузбассоблгаз", Холдинговая компания "Кузнецкий Альянс" и НКО "Кемеровский союз предпринимателей".