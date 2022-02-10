Владимир Жириновский попал в больницу с COVID-19 после восьми вакцин

Известный российский политик Владимир Жириновский 2 февраля был госпитализирован в одну из московских больниц. Там у него подтвердился омикрон-штамм.

О своем состоянии лидер партии предпочел не говорить, а однопартийцы и вовсе опровергли появившуюся информацию. Однако в нескольких СМИ появились слухи о крайне тяжелом состоянии Жириновского и поражении легких 70-80%.

Минздрав РФ подтвердил нахождение депутата в больнице, но развеял миф о его самочувствии, сказав, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.

Владимир Жириновский прививался против коронавируса восемь раз.