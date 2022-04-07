Владимир Винокур выступит с шоу-программой в филармонии Кемерова

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Концерт Владимира Винокура и Театра Пародий в рамках юбилейного тура пройдет в Государственной Филармонии Кузбасса.

Событие состоится в пятницу, 15 апреля, в 19:00


Владимир Винокур
Концерт перенесен с 27 ноября 2021 года.

Концерты Владимира Винокура и его Театра - это вечер друзей для удовольствия публики. Номера артистов Театра разнообразны и непредсказуемы. На концертах вас всегда ждут юмористические монологи, яркие пародийно-музыкальные номера, главным героем которых, конечно, является сам Винокур. Программа этого коллектива настолько радостная и веселая, что после нее надолго остаются теплые воспоминания. Талантливые молодые пародисты каждый раз помогают зрителю за один вечер побывать на концертах самых любимых звезд нашей эстрады. Пугачева и Киркоров, Тимати и Лепс, Кадышева и Бабкина, Аллегрова и Валерия, Боярский, Градский и Лещенко – вот лишь толика персонажей, появляющаяся на сцене во время концерта.


Владимир Винокур и его Театр пародий приглашают на юбилейный тур с новой программой "70 лет ШутЯ". Лучшие монологи прежних лет, новые миниатюры, номера, любимые истории и анекдоты, а также премьеры пародий ждут зрителей на концертах по истине народного артиста Владимира Винокура и Театра пародий.


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
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