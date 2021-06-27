Владимир Путин приедет в Кузбасс с рабочим визитом

Как стало известно, российский лидер посетит регион 6 июля, когда начнется празднование 300-летия Кузбасса. По информации в СМИ, Владимир Путин займется обсуждением создания Межрегионального центра строительных компетенций.
Помимо этого, предполагается, что президент может назначить своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе, передает "Octagon.Media".
Напомним, последний раз Кемеровскую область Владимир Путин посещал еще в августе 2018 года, когда в регионе проходило большое совещание угольщиков и представителей железной дороги.
Загрузка комментариев