Владимир Путин поздравил жителей Кузбасса с 300-летием со дня освоения региона

По словам российского лидера, дата начала промышленного освоения Кузбасса является важнейшей для всей страны. Триста лет назад рудознатец Михайло Волков положил начало истории одного из самых крупных угольных бассейнов мира.

- Сердечно поздравляю вас с праздником, с праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и, безусловно, всех, кто живет и работает здесь сегодня, приумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, подъем целых отраслей и территорий России невозможно переоценить, - заявил Путин.

Он также отметил, что события вековой давности, которые стали основой становления Кузбасса, сделали из шахтерского края одного из лидеров мощного индустриального рывка всей страны.