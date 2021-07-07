Владимир Путин поздравил жителей Кузбасса с 300-летием со дня освоения региона

0
Фото:  

В начале своего выступления, состоявшегося в ледовом дворце "Кузбасс" в Кемерове, президент России Владимир Путин обратился к жителям области с поздравлением в честь 300-летия Кузбасса.

По словам российского лидера, дата начала промышленного освоения Кузбасса является важнейшей для всей страны. Триста лет назад рудознатец Михайло Волков положил начало истории одного из самых крупных угольных бассейнов мира.

- Сердечно поздравляю вас с праздником, с праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и, безусловно, всех, кто живет и работает здесь сегодня, приумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, подъем целых отраслей и территорий России невозможно переоценить, - заявил Путин.

Он также отметил, что события вековой давности, которые стали основой становления Кузбасса, сделали из шахтерского края одного из лидеров мощного индустриального рывка всей страны.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26809

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined