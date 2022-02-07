Владимир Путин назначил первого зампрокурора Кузбасса

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Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя прокурора Кузбасса.

По указу президента Российской Федерации, старший советник юстиции Игорь Донгаузер стал первым заместителем прокурора Кемеровской области.


Указ датируется 31 января этого года. Теперь уроженец северной столицы и выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «правоведение» будет первым помощником прокурора Кузбасса Александра Блошкина.


Пресс-служба прокураторы региона отмечает большой опыт работы в органах и хорошую репутацию Игоря Донгаузера.

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