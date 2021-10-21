Владельцы выставили ТЦ в Кемерове на продажу за 16,5 млн рублей

На специализированном сайте появилось предложение приобрести торговый центр "Микс" на проспекте Шахтеров, 42а в Рудничном районе Кемерова. Собственники готовы продать объект за 16,5 млн рублей.

– Действующий торговый центр "Микс" в цокольном этаже на "красной линии" на пр.Шахтеров. Сделан качественный ремонт, нарезано бутиками от 10 кв. м, – говорится в объявлении.

Площадь цоколя, где располагается ТЦ, составляет 700 кв. м. Как отмечает продавец, есть два отдельных входа, а проходимость объекта довольно высокая.

Напомним, сейчас в Кемерове все еще закрыты за нарушения пожарной безопасности "Лапландия", "Гринвич", "Маяк" и "Вселенная". Ранее прекративший работу "Спутник" открылся.