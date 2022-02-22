Владельцы кемеровской лавки с шаурмой вынужденно закрыли предприятие из-за антисанитарии

Судебные приставы приостановили работу кемеровского кафе, в котором продавали шаурму, лагман, самсу и прочее.

В кафе нашли грубые нарушения, среди которых отсутствие маркировки и документов на продукты, не обеспечивалась последовательность технологических процессов. Обнаружены просроченные товары и ряд других требований, передает

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

Арбитражный суд Кемерова приостановил работу данного предприятия на 45 дней и привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ "Нарушение санитарно - эпидемиологических требований к организации питания населения".