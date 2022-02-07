Владельцы гаражей подверглись нападкам экологов из-за загрязнения воздуха в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса активисты обвинили владельцев гаражей в загрязнении воздуха, поскольку те топят печи для обогрева.

Активисты в Новокузнецке выразили мнение, что к ухудшению экологии в городе причастны гаражи в 18-м квартале в Заводском районе, поскольку практически в каждом боксе установлена печь, которую топят, когда на улице морозы.

– Какая очистка? Какие режимы НМУ? Не слышали, – сокрушились они на просторах Сети.

По результатам рейда экологи установили, что свою вину собственники не признают, а о действующем режиме "черного неба" якобы и не знают. Кроме того, они заверили, что не намерены проводить электричество в поддержку экологии из-за того, что это "дорого".

– Владельцам гаражей холодно и ЧЕ ТАКОГО ТО, ВСЕ ВОН ДЫМЯТ. МОЙ ГАРАЖ, ЧЕМ ХОЧУ, ТЕМ ТОПЛЮ.... – следует из текста публикации.

Найти компромисс конфликтующим сторонам не удалось, в связи с чем к делу были подключены контролеры и пожарный надзор.

Фото: ekolog_nvkz

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