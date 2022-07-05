Владелица иномарки в Кемерове сбила ребенка на самокате

В понедельник, 4 июля, около 17:05 на улице Коммунистическая, 86 в Кемерове сбили несовершеннолетнего пешехода на "зебре". Как оказалось, под колеса угодил мальчик 9 лет, который пытался переехать проезжую часть на самокате.

– Водитель, женщина, 27 лет, управляя автомобилем марки "Фольксваген пассат", двигалась по улице Коммунистической, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика, 9 лет, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, – уточнили AVOKADO в городской ГИБДД.

В результате ДТП ребенок получил травмы и находится на амбулаторном лечении.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что на юге Кемеровской области автолюбитель устроил аварию с пешеходом. В результате помощь медиков потребовалась 60-летнему мужчине.