Владелец выставил на торги кемеровский автоцентр за 45 млн рублей

Как сообщается на популярном сайте по продаже недвижимости, объект, площадь которого достигает 1000 м², расположен неподалеку от гипермаркета и областного ГИБДД в оживленном месте Заводского района города Кемерово. Внутри столь крупного строения располагается автоцентр. Собственник предложил покупателю два варианта: приобрести помещение вместе с бизнесом или без.

– Помещение можно использовать в качестве склада, небольшого производства, а также – как торговое ... Также есть вариант покупки помещения с полностью готовым бизнесом – Драйв-центром, – сказано в тексте объявления.

За крупный автоцентр владелец надеется выручить 45 000 000 рублей. Изменится ли цена, если приобретать его с бизнесом, не уточняется.