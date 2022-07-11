Владелец выставил на торги кемеровский автоцентр за 45 млн рублей

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В кузбасской столице выставлен на продажу крупный автоцентр в Заводском районе. Собственник оценил его стоимость в десятки миллионов рублей.

Как сообщается на популярном сайте по продаже недвижимости, объект, площадь которого достигает 1000 м², расположен неподалеку от гипермаркета и областного ГИБДД в оживленном месте Заводского района города Кемерово. Внутри столь крупного строения располагается автоцентр. Собственник предложил покупателю два варианта: приобрести помещение вместе с бизнесом или без.

– Помещение можно использовать в качестве склада, небольшого производства, а также – как торговое ... Также есть вариант покупки помещения с полностью готовым бизнесом – Драйв-центром, – сказано в тексте объявления.

За крупный автоцентр владелец надеется выручить 45 000 000 рублей. Изменится ли цена, если приобретать его с бизнесом, не уточняется.

Фото: Авито

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