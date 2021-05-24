Владелец выставил на продажу ТЦ в Кемерове за 150 млн рублей

0
Фото:  

В Сети появилось объявление о продаже торгового центра в кузбасской столице

На специализированном сайте появилось предложение приобрести ТЦ на проспекте Ленина 90/2 в Кемерове за 150 млн рублей, внутри которого расположен магазин "Практик – Мебель".


Площадь трехэтажного здания составляет 4 482 кв.м. Как отметил автор публикации, объект находится недалеко от Летнего вокзала, кинотеатра, продуктового гипермаркета и ТЦ на проспекте Октябрьский. На территории есть забетонированная площадки, подходящая для проведения массовых мероприятий. Все коммуникации центральные, есть пожарная сигнализация и система кругового видеонаблюдения.

– Торговый центр – действующий, все помещения сданы в аренду, работают и приносят доход, – говорится в тексте.

Собственник добавил, что на фасаде можно разместить рекламные макеты, а на экране есть возможность включать демонстрацию видео. Соответствующая лицензия действует до 2024 года, отмечается в объявлении.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25331

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined