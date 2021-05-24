Владелец выставил на продажу ТЦ в Кемерове за 150 млн рублей

На специализированном сайте появилось предложение приобрести ТЦ на проспекте Ленина 90/2 в Кемерове за 150 млн рублей, внутри которого расположен магазин "Практик – Мебель".

Площадь трехэтажного здания составляет 4 482 кв.м. Как отметил автор публикации, объект находится недалеко от Летнего вокзала, кинотеатра, продуктового гипермаркета и ТЦ на проспекте Октябрьский. На территории есть забетонированная площадки, подходящая для проведения массовых мероприятий. Все коммуникации центральные, есть пожарная сигнализация и система кругового видеонаблюдения.

– Торговый центр – действующий, все помещения сданы в аренду, работают и приносят доход, – говорится в тексте.

Собственник добавил, что на фасаде можно разместить рекламные макеты, а на экране есть возможность включать демонстрацию видео. Соответствующая лицензия действует до 2024 года, отмечается в объявлении.