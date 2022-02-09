Владелец выставил на продажу кемеровскую бизнес-гостиницу за 16,5 млн рублей

Из объявления на популярном сайте по подбору недвижимости следует, что в кузбасской столице на продаже появилась крупная бизнес-гостиница, площадь которой достигает 551 м². Объект расположен на улице Институтской.

Продавец заявил, что владение является "эксклюзивным" и при желании его можно использовать для любого вида деятельности. Стать новым хозяином здания с земельным участком в 716 м² можно всего за 16,5 миллиона рублей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что торговая площадь в кемеровском ТЦ "Облака" оказалась выставлена на продажу за 52 млн рублей, соответствующее объявление появилось на популярном сайте по продаже недвижимости.