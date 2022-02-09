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Владелец выставил на продажу кемеровскую бизнес-гостиницу за 16,5 млн рублей

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Кемеровское здание, где размещена бизнес-гостиница, попало на продажу. За свое имущество владелец потребовал 16,5 миллиона рублей.

Из объявления на популярном сайте по подбору недвижимости следует, что в кузбасской столице на продаже появилась крупная бизнес-гостиница, площадь которой достигает 551 м². Объект расположен на улице Институтской.


Продавец заявил, что владение является "эксклюзивным" и при желании его можно использовать для любого вида деятельности. Стать новым хозяином здания с земельным участком в 716 м² можно всего за 16,5 миллиона рублей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что торговая площадь в кемеровском ТЦ "Облака" оказалась выставлена на продажу за 52 млн рублей, соответствующее объявление появилось на популярном сайте по продаже недвижимости.

Фото: Avito

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