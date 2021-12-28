Владелец выставил на продажу кемеровский бар за 700 тыс рублей

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Бар-кальянная в одном из ТЦ в кузбасской столице оказался выставлен на продажу. Владелец объекта оценил его в невысокую сумму.

В областной столицы владелец популярного бара Глотай в ТЦ "Облака" решил расстаться с недвижимостью за 700 000 рублей. Соответствующее объявление появилось на популярном поисковом сайте.

– Заведение продается полностью со всей мебелью, оборудованием, кальянами, ТВ, приставки 2 шт PS4, все необходимое для работы имеется, музыкальная аппаратура, – указано в описании.

Из текста публикации следует, что площадь объекта достигает 90 кв. метров. При этом в качестве приятного бонуса хозяин заведения передаст Instagram с большим числом подписчиков. По словам автора предложения, он продает бизнес из-за того, что имеет другое дело

Да!
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