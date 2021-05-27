На специализированном сайте появилось предложение приобрести торговую площадь в ТРК "Променад-1" в Кемерове. По информации автора объявления, выставленная на продажу часть ТРК на 353 "квадрата" включает основной зал, складские помещения и кабинеты. Отмечается, что не исключена возможность добавления новых помещений.

— Можно либо добавить необходимое количество помещений, либо объединить в целостное пространство, — говорится в тексте.

Приобрести часть комплекса в "Променаде 1" можно за 15 910 000 рублей.