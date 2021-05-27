Владелец выставил на продажу часть кемеровского ТРК "Променад 1" за 16 млн рублей

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В Сети появилось объявление о продаже торговой площади в ТРК "Променад 1" в кузбасской столице.

На специализированном сайте появилось предложение приобрести торговую площадь в ТРК "Променад-1" в Кемерове. По информации автора объявления, выставленная на продажу часть ТРК на 353 "квадрата" включает основной зал, складские помещения и кабинеты. Отмечается, что не исключена возможность добавления новых помещений.

— Можно либо добавить необходимое количество помещений, либо объединить в целостное пространство, — говорится в тексте.

Приобрести часть комплекса в "Променаде 1" можно за 15 910 000 рублей.

Фото: Avito
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