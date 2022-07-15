Кузбасский бизнесмен Александр Говор, владеющий сетью ресторанов "Вкусно ‒ и точка", зарегистрировал в Новокузнецке акционерное общество "Вкусно и точка", что следует из данных "СПАРК-Интерфакс".
Отмечается, что уставный капитал компании составляет 200 000 рублей, а ее профиль ‒ деятельность холдинговых компаний. Александру Говору принадлежит 100% уставного капитала. Генеральный директор компании ‒ Андрей Скурыгин ‒ глава бывшего франчайзи McDonald's в России.
Напомним, о приобретении кузбасским бизнесменом российского подразделения известной сети общепита стало известно в мае 2022 года.
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