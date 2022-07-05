Владелец торгового комплекса в Кузбассе объявил о его продаже за 130 млн рублей

Сообщение о продаже торгового объекта появилось на популярном интернет-сервисе для объявлений. Его автор отмечает, что торговый комплекс расположен на улице Правды и состоит сразу из трех зданий.

– На территории имеется автомобильная парковка на более 200 автомобилей и территория для большегрузных автомобилей. Вокруг Т.К. располагается три автобусные остановки, АЗС и многое другое.. Высокий автомобильный трафик, – следует из текста объявления.

Площадь земельного участка составляет 9 957,9м². По словам владельца, ТК востребован, несмотря на то, что находится достаточно далеко от центра города. Сейчас торговый центр заселен на 100% арендаторами. Его оценили в 130 млн рублей.

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