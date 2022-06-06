Владелец самолета понесет наказание в Кузбассе после авиапроисшествия

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Суд в Кемеровской области удовлетворил требования прокурора к владельцу воздушного транспорта, который нарушил закон.

Установлено, что в январе 2022 года кузбассовец, владеющий судном Аэропракт 22, оказал платные услуги перевозки граждан. При этом соответствующие разрешительные документы у него отсутствовали, а правила безопасности эксплуатации воздушного транспорта были нарушены. Кроме того, произошло авиапроисшествие в виде жесткой посадки воздушного судна.


Транспортный прокурор направил в суд иск к собственнику самолета, в котором потребовал запретить использовать судно для коммерческих перевозок, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.


Суд требования полностью удовлетворил, однако его решение в законную силу пока не вступило.

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