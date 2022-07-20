Владелец решил продать торговый объект в Новокузнецке за 65 млн рублей

0
Фото:  

В Новокузнецке выставлен на продажу торговый центр в самом центре Заводского района города.

В Новокузнецке собственник решил расстаться с торговым объектом, который находится на ул. Тореза, 43А, в Заводском районе Новокузнецка. В объявлении сказано, что общая площадь здания достигает 2 200 м². К слову, у помещения хорошая транспортная доступность и пешеходный трафик, что является несомненны плюсом для будущего владельца.

Витринное Остекление. Эффективная зальная планировка. Высокий рекламный потенциал. Здание полностью сдано в аренду! Обмен на офисные помещения в центральном районе, следует из текста сообщения.

За свое имущество бизнесмен хочет выручить 64 999 999 рублей. Однако он указал, что готов обменять строение на офисные помещения в самом центре южной столицы Кузбасса.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что здание у крупных ТРЦ в Новокузнецке попало на торги за 65 млн рублей.

Фото: Авито

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38379

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined