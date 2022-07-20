Владелец решил продать торговый объект в Новокузнецке за 65 млн рублей

В Новокузнецке собственник решил расстаться с торговым объектом, который находится на ул. Тореза, 43А, в Заводском районе Новокузнецка. В объявлении сказано, что общая площадь здания достигает 2 200 м². К слову, у помещения хорошая транспортная доступность и пешеходный трафик, что является несомненны плюсом для будущего владельца.

– Витринное Остекление. Эффективная зальная планировка. Высокий рекламный потенциал. Здание полностью сдано в аренду! Обмен на офисные помещения в центральном районе, – следует из текста сообщения.

За свое имущество бизнесмен хочет выручить 64 999 999 рублей. Однако он указал, что готов обменять строение на офисные помещения в самом центре южной столицы Кузбасса.



Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что здание у крупных ТРЦ в Новокузнецке попало на торги за 65 млн рублей.