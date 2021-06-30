Владелец поврежденного снегом авто отсудил у новокузнецкой компании почти 300 тысяч рублей

Обязательства по выплате 291 тысячи рублей в пользу владельца поврежденного авто были наложены на новокузнецкое производственное предприятие. Сам инцидент, из-за которого машина кузбассовца оказалась помята, случился весной.

- На припаркованный у здания автомобиль гражданина произошел сход осадков с крыши здания, где своевременно не была произведена очистка кровли, - уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Из-за этого же впоследствии на крыше авто образовалась вмятины. Были повреждены также багажник, спойлер и бампер. Транспорту потребовался восстановительный ремонт.

В итоге автовладелец обратился в суд, где его требования о возмещении материального ущерба были удовлетворены. С известиями об этом к руководству компании наведались приставы, однако задолженность не была погашена в срок для добровольного исполнения судебного решения.

Деньги в итоге были взысканы принудительно с банковских счетов компании.