Владелец поврежденного снегом авто отсудил у новокузнецкой компании почти 300 тысяч рублей

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Житель южной столицы Кузбасса обратился в суд после того, как его машину помяли осадки, сошедшие с крыши, и смог добиться от виновника компенсации в крупном размере.

Обязательства по выплате 291 тысячи рублей в пользу владельца поврежденного авто были наложены на новокузнецкое производственное предприятие. Сам инцидент, из-за которого машина кузбассовца оказалась помята, случился весной.

- На припаркованный у здания автомобиль гражданина произошел сход осадков с крыши здания, где своевременно не была произведена очистка кровли, - уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Из-за этого же впоследствии на крыше авто образовалась вмятины. Были повреждены также багажник, спойлер и бампер. Транспорту потребовался восстановительный ремонт.


В итоге автовладелец обратился в суд, где его требования о возмещении материального ущерба были удовлетворены. С известиями об этом к руководству компании наведались приставы, однако задолженность не была погашена в срок для добровольного исполнения судебного решения.


Деньги в итоге были взысканы принудительно с банковских счетов компании.

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