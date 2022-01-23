Владелец поддельных прав пойдет под под суд за свою авантюру в Кузбассе

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В Кемерове мужчина ездил с поддельным водительским удостоверением. Он стал фигурантом уголовного дела.

Во время патрулирования кемеровскими сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено Меган» . Водитель машины предоставил документы, один из которых оказался поддельным.

— <...> по результатам проверки установлено, что на нем [водительском удостоверении] отсутствует часть защитных элементов. Кроме того, права с такими же серией и номером зарегистрированы на другого человека, — сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Настоящее водительское удостоверение водителя было просроченным и чтобы не заниматься заменой на новое, он, через неизвестного курьера, приобрел документ за 40 000 рублей.


Предъявленная статья за «Подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» предусматривает до года лишения свободы.

Да!
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