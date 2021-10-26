Владелец отсутствующего на картах подвала в Новокузнецке отказался пускать коммунальщиков

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В Новокузнецке собственник подвального помещения пожаловался на затопление из-за коммунальной аварии и задался вопросом о возмещении ущерба, однако отказался пускать внутрь специалистов для устранения проблемы.

Ранее жители Заводского района Новокузнецка рассказали о затопленном стадионе и погребах, находящихся неподалеку. По их словам, хранящийся под землей урожай пострадал, а вода продолжает прибывать.


В пресс-службе ООО "Водоканал" журналисту AVOKADO пояснили, что причиной затопления действительно стала авария, выявленная еще 15 октября. Устранение проблемы затянулось, поскольку специалистам мешало дерево, убрать которое имели право только городские службы. В результате авария была ликвидирована в ночь на 18 октября.


Воду со стадиона откачали в канализацию, однако позже владелец пострадавшего овощехранилища заявил, что вода в погреба, наоборот, поступает и необходимо возместить ущерб за потерянный урожай. Несмотря на это, пустить внутрь комиссию для оценки последствий аварии и ущерба, специалистов для откачки воды и устранения источника затопления новокузнечанин отказался, равно как и показать документы на помещение. Отмечается, что указанный подвал сотрудники "Водоканала" вовсе не нашли на картах и в реестре.


В настоящее время диалог между коммунальщиками и собственником овощехранилища продолжается.


Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о жалобе новокузнечан на затопление и пострадавшие запасы.

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