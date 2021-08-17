Владелец "Лазурного" объявит дату открытия бассейна и новые цены в ходе дня открытых дверей

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В министерстве физической культуры и спорта Кузбасса рассказали о будущем открытии бассейна "Лазурный" после продолжительной реконструкции. Точная дата и новый прейскурант станут известны в день открытых дверей.

Как сообщили журналисту AVOKADO в министерстве, на 24 августа в спортивном комплексе "Лазурный" запланировано проведение дня открытых дверей. В ходе мероприятия руководство бассейна сообщит точную дату начала работы, а также новые цены на услуги.


Напомним, реконструкция "Лазурного" продолжительностью в два года началась с решения провести косметический ремонт чаши бассейна, во время которого были выявлены и другие недостатки здания. Недавно власти заявили, что работы в спортивном комплексе завершены на 99%.

Да!
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