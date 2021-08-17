Как сообщили журналисту AVOKADO в министерстве, на 24 августа в спортивном комплексе "Лазурный" запланировано проведение дня открытых дверей. В ходе мероприятия руководство бассейна сообщит точную дату начала работы, а также новые цены на услуги.

Напомним, реконструкция "Лазурного" продолжительностью в два года началась с решения провести косметический ремонт чаши бассейна, во время которого были выявлены и другие недостатки здания. Недавно власти заявили, что работы в спортивном комплексе завершены на 99%.