Владелец кузбасской базы отдыха решил расстаться с недвижимостью за 110 млн рублей

Сообщение о продаже базы для активного отдыха, которая расположена в поселке городского типа Зеленогорский в Кемеровской области, появилось на популярной интернет-площадке. Общая площадь объекта составляет 1,2 га земли. К слову, на этой территории расположена гостиница на 50 человек, а также банный комплекс с купелью и место для проведения крупных банкетов или встреч, кафе с домашней кухней.

– Можно научится зимней рыбалке и получить массу удовольствия от поездок по горам и сказочному лесу. Чистый доход более – 1 000 000 рублей, – следует из текста.

Продавец указал, что на обозначенном участке еще расположен теплый гараж, парковка для авто с прицепами. Всем постояльцам предоставляются услуги профессионального инструктора по снегоходам и водным мотоциклам. За свою недвижимость владелец хочет выручить 110 000 000 рублей.