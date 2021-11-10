Владелец кузбасского бара ответит за несоблюдение мер против COVID-19

Во время ночного рейда по Новокузнецку правоохранители обнаружили, что один из баров продолжает работу после 23:00. Владелец питейного заведения пояснил, что не хотел терять прибыль и постоянных посетителей. Своими действиями предприниматель нарушил ограничения, введенные распоряжением губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым для противодействия коронавирусной инфекции.

В отношении владельца заведения был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ, которая влечет в качестве наказания наложение административного штрафа в размере до 20 000 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Материалы дела направлены в суд на рассмотрение.