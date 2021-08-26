Владелец крупного ТЦ в Новокузнецке попал под банкротство

Конкурсное производство по банкротству в отношении владельца ООО "Сити-Молл Инвест" открыто до 16 февраля 2022 года. В настоящее время объект передан под временное управление Максиму Шкарупину, он назначен управляющим.

Ранее стало известно, что суд ввел наблюдение за владельцем крупного ТЦ в Новокузнецке. К началу марта 2021 года долги предприятия только перед основным кредитором, "Альфа-банком", достигли 4,922 млрд рублей, в том числе 1,057 млрд рублей по основному долгу.

Общая площадь пятиуровнего здания составляет более 83,5 тысячи квадратных метров. Его стоимость оценивается в сумму свыше 2 млрд рублей.