Из информации, предоставленной на официальном сайте Центрального района суда Кемерова, стало известно, что владелец торгового центра «Лапландия», а именно - АО «АМК-Фарма», выступающий ответчиком в деле о закрытии ТЦ, подал частную жалобу на решение суда. Однако не сообщается, что именно она затрагивает. Дата поступления соответствующего документа: 22 июня.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Центральный районный суд города Кемерово вынес решение по делу о повторном приостановлении работы крупного ТЦ "Лапландия". Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.