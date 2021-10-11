Владелец гаражного кооператива подал в суд на мэрию Кемерова после требования освободить землю

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Мэрия Кемерова стала ответчиком по делу об изъятии земли у гаражного кооператива "Таврия", руководство которого намерено оспорить требование администрации об освобождении земельного участка.

Согласно материалам суда, в заявлении "Таврии" указано, что организация хочет признать требование кемеровской администрации об освобождении земельного участка, расположенного по улице Марковцева, незаконным. Суд принял заявление к рассмотрению.


Помимо этого, "Таврия" направила в суд заявление о принятии обеспечительных мер, которое было удовлетворено. Теперь мэрии запрещено сносить гаражи на указанном участке. Предварительное судебное заседание по этому делу состоится 17 ноября текущего года.

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