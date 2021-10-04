Владелец дорогого авто протаранил несколько машин на парковке в Новокузнецке

Согласно данным очевидцев, инцидент произошел 3 октября о дворе жилого дома №45 по улице Тольятти в Новокузнецке. На камеры свидетелей попал дорогой автомобиль Lexus, водитель которого по неизвестным причинам таранил припаркованные во дворе машины. Сообщается, что от го действий пострадали как минимум пять авто.

В УГИБДД по Кемеровской области редакции AVOKADO сообщили, что сигнал о наезде на стоящий автомобиль с этого адреса поступал. Его зафиксировали накануне в 18:15. Другие обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.