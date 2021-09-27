ВК “Кузбасс” обыграл "Локомотив" в матче предварительного этапа Кубка России

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Заключительный матч в рамках второго тура предварительного этапа Кубка России завершился победой для кузбасских волейболистов.

Противостояние двух волейбольных клубов в рамках второго тура предварительного этапа Кубка России состоялось накануне в воскресенье, 26 сентября, в Новосибирске с местным "Локомотивом".


По итогу игры хозяева поля уступили спортсменам из города Кемерово со счетом 2:3. Правда встреча выдалась для волейболистов из шахтерского края не простой и длилась в напряжении: команды перетягивали преимущество друг у друга сет за сетом, но в пятом периоде кузбассовцам удалось усилить преимущество и поставить победную точку.

Соперник показал очень хорошую игру, было много борьбы, блок, защита, равные концовки, накал борьбы и, конечно же, порадовали болельщиков, сегодня был праздник волейбола, – прокомментировал либеро ВК “Кузбасс” Александр Моисеев.

В настоящий момент предварительный этап Кубка России завершен. Что касается следующего выступления “Кузбасса”, то оно пройдет в рамках первого тура Суперлиги Париматч 2021/2022. Ближайшая игра назначена на предстоящую субботу, 2 октября. В выходной землякам предстоит побороться за победу с клубом "Динамо-Ло" из Ленинградской области.

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