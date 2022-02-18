Молодые девушки из Прокопьевска приехали в соседний Новокузнецк, заходили в подъезды и пытались попасть в жилища горожан, говоря что они работники церкви.

Так 79-летняя новокузнечанка открыла дверь незнакомкам и напоила чаем.

– Во время чаепития одна из гостей вышла в другую комнату, а когда вернулась, визитеры спешно покинули жилище. Сразу после их ухода пенсионерка осмотрела шкафы и обнаружила пропажу наличных, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщина сразу обратилась в полицию и сообщила о краже 63 000 рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленниц. Ими оказались две сестры в возрасте 20 лет и 21 года. Старшая уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление. Оставшиеся деньги в размере 38 000 рублей они отдали.

На преступниц заведено уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет лишения свободы.