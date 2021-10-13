Виновный в гибели восьми человек на кузбасском разрезе получил срок

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Суд вынес приговор горному мастеру, чьи действия привели к опрокидыванию автобуса с работниками разреза в Кемеровской области. В результате аварии погибли восемь человек.

Трагедия произошла в феврале 2019 года: на разрезе "Распадский" в Междуреченске служебный автобус съехал с площадки для бурения и опрокинулся в забой. В результате аварии восемь работников погибли, здоровью четверых был причинен тяжкий вред. Накануне суд вынес вердикт по делу, возбужденному по факту данного инцидента.

‒ Несчастный случай произошел вследствие нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта горным мастером, начальником смены производственной службы и водителем предприятия, в отношении которых ранее состоялись обвинительные приговоры, ‒ сообщили в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО.

Суд назначил горному мастеру наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет в колонии поселении. Осужденный не сможет занимать руководящие должности два с половиной года.

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