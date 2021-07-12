Виновница смертельного ДТП в Кемерове выплатила компенсацию только после ареста авто

Управляя трамваем, кемеровчанка передвигалась по путям следования с превышением скорости. На рельсах рабочие проводили ремонт, однако женщина не стала сбавлять скорость. В какой-то момент она отвлеклась и наехала на рабочего, из-за чего последний скончался.

Горожанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В качестве наказания ее условно осудили на 3 года, запретив заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Кроме того, ее обязал и выплатить компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего. Сумма выплаты составила 450 тысяч рублей.

Женщине сообщили о судебном решении, однако задолженность она ликвидировать не стала. В этой связи приставы вынесли постановление о взыскании средств с ее банковских счетов и зарплаты. Как отметили в пресс-службе УФССП, также была ограничена и ее возможность выезда за границы России.

Сотрудники ведомства выяснили, что у горожанки есть авто, который впоследствии арестовали. Перед этим было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. Предварительно стоимость машины оценили в 450 тысяч рублей. После применения мер, описанных выше, должница оплатила всю сумму компенсации.