Виновница смертельного ДТП в Кемерове выплатила компенсацию только после ареста авто

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Суд в кузбасской столице обязал виновницу аварии уплатить компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего в происшествии мужчины. Горожанка не торопилась оплатить сумму, поэтому приставы запретили ей пользоваться машиной.

Управляя трамваем, кемеровчанка передвигалась по путям следования с превышением скорости. На рельсах рабочие проводили ремонт, однако женщина не стала сбавлять скорость. В какой-то момент она отвлеклась и наехала на рабочего, из-за чего последний скончался.


Горожанку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В качестве наказания ее условно осудили на 3 года, запретив заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Кроме того, ее обязал и выплатить компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего. Сумма выплаты составила 450 тысяч рублей.


Женщине сообщили о судебном решении, однако задолженность она ликвидировать не стала. В этой связи приставы вынесли постановление о взыскании средств с ее банковских счетов и зарплаты. Как отметили в пресс-службе УФССП, также была ограничена и ее возможность выезда за границы России.


Сотрудники ведомства выяснили, что у горожанки есть авто, который впоследствии арестовали. Перед этим было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. Предварительно стоимость машины оценили в 450 тысяч рублей. После применения мер, описанных выше, должница оплатила всю сумму компенсации.

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