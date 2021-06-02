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Виновник смертельного ДТП в Кузбассе заплатил жене погибшего 453 тысячи рублей

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Суд в Кемеровской области обязал сбившего насмерть пешехода мужчину выплатить его супруге компенсацию морального вреда, однако сделал это виновник аварии только после применения принудительных мер взыскания с него средств.

Смертельный инцидент, случившийся на дороге в Кузбассе, произошел, когда горожанин, управляя технически неисправной машиной, нарушил ПДД и его машину занесло на обочину. Из-за обстоятельств, в которых транспортное средство оказалось на дороге, где могли находиться пешеходы, он совершил наезд на мужчину. В итоге последний погиб.


По факту было возбуждено уголовное дело, его разобрали в Кемеровском районном суде Кемеровской области. Сидевшего за рулем признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В качестве наказания его осудили на 3 года условно, также он был лишен прав на управление транспортом на аналогичный срок. Помимо того, его обязали выплатить и компенсацию морального вреда супруге погибшего. Ее сумма составила 453 тысячи рублей.


В итоге средства с мужчины пришлось взыскивать, используя принудительные меры.

- Судебным приставом - исполнителем ОСП по Крапивинскому району УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление об обращении взыскания на заработную плату, постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Кроме того, его обязали выплатить и исполнительский сбор, размер которого составил 31 тысячу рублей. После же применения мер ведомством, долг был ликвидирован.

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