Виновник смертельного ДТП в Кузбассе заплатил родственнику погибшей 456 тысяч рублей

По информации пресс-службы УФССП, виновник ДТП на машине с прицепом выехал на «встречку», где и столкнулся с другим автомобилем, внутри которого находились три женщины. Все, пребывавшие в авто горожанки, получили телесные повреждения, одна из них – скончалась от травм в медучреждении.

Разбирательства по факту прошли в Кемеровском районном суде. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД и приговорили его к трем годам условного заключения, а также лишению прав на управление автомобилем сроком на два года. Родственник погибшей потребовал взыскать с мужчины компенсацию за ее смерть, ему присудили 456 тысяч рублей.

Виновник аварии добровольно платить не стал, из-за чего в его отношении были применены меры принудительного взыскания. Приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства, находящиеся на его счетах и пенсии. Также ему запретили регистрировать автомобили и покидать границы РФ.

В итоге сумма компенсации была выплачена в полном объеме.