Виновник смертельного ДТП предстанет перед судом в Новокузнецке

0
Фото:  

Выехав на «встречку», 41-летний житель южной столицы Кузбасса спровоцировал столкновение с другим автомобилем. В итоге пассажирка последнего скончалась на месте аварии. По описанному факту было возбуждено уголовное дело. Его разберут в суде.

Инцидент с трагическим исходом произошел в январе 2020 года. Тогда на Заводском шоссе в Новокузнецке столкнулись две иномарки: «Ниссан Кашкай» и «Тойота Опа». В результате ДТП скончалась горожанка – девушка находилась на пассажирском сидении во втором автомобиле.


В ходе разбирательств в причинах и обстоятельствах ДТП сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что столкновение спровоцировал водитель автомобиля «Ниссан». Таким образом, он оказался фигурантом уголовного дела.

- Следователем УМВД России по г. Новокузнецку установлено, что обвиняемый нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение, - сообщили об итогах расследования в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В скором времени дело разберут в суде. Мужчине грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25336

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined