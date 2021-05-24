Виновник смертельного ДТП предстанет перед судом в Новокузнецке

Инцидент с трагическим исходом произошел в январе 2020 года. Тогда на Заводском шоссе в Новокузнецке столкнулись две иномарки: «Ниссан Кашкай» и «Тойота Опа». В результате ДТП скончалась горожанка – девушка находилась на пассажирском сидении во втором автомобиле.

В ходе разбирательств в причинах и обстоятельствах ДТП сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что столкновение спровоцировал водитель автомобиля «Ниссан». Таким образом, он оказался фигурантом уголовного дела.

- Следователем УМВД России по г. Новокузнецку установлено, что обвиняемый нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение, - сообщили об итогах расследования в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В скором времени дело разберут в суде. Мужчине грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.