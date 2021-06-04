Виновник пьяного ДТП в Кузбассе предстанет перед судом из-за гибели жены

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Трое детей в Кемеровской области остались без матери после инцидента на дороге. Теперь их отцу, везшему супругу пьяным, грозит до 12 лет колонии.

Под суд в Тисульском районе Кузбасса пойдет 33-летний горожанин, попавший в аварию в апреле прошлого года. На момент дорожного инцидента он пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения, однако сел за руль отечественной легковушки и совершил столкновение с иномаркой.

– Столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Nissan Pulsar. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получила супруга водителя "Жигулей", находившаяся на пассажирском сидении. У нее остались трое детей в возрасте от 5 до 16 лет, – уточнили подробности происшествия в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

К текущему моменту следствию удалось установить, что нарушил ПДД водитель отечественной легковушки возле Белогорска – там мужчина выехал на «встречку», по которой и двигалась иномарка. Водитель последнего авто предпринял попытку увернуться, однако полностью избежать столкновения ему не удалось.


Также полицейские выяснили, что перед тем, как садиться за руль, мужчина принял около полутора литров пива. На момент происшествия кроме водителя и его жены в машине находились и другие пассажиры, пребывавшие в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что своего знакомого от нетрезвой поездки они отговаривать не стали.


Сейчас же дело, возбужденное по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», направлено на рассмотрение в суд. В полиции уточнили, что фигуранту грозит до 12 лет заключения в местах лишения свободы.

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