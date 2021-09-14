Виновник ДТП в Кузбассе заплатил почти миллион рублей за чужую машину

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Кузбассовец заплатил крупную сумму денег после того, как на автомобиле врезался во встречную машину.

Автомобилист на исправной машине двигался по проезжей части и въехал в легковушку, которая ехала ему навстречу. Последняя получила серьезные повреждения и нуждалась в дорогостоящем ремонте. Владелец испорченного транспорта подал в суд.


В результате его иск был удовлетворен.

— Калтанский районный суд Кемеровской области обязал гражданина возместить материальный ущерб в размере почти 900 тыс. руб, — рассказали в региональном УФССП.

Приставы по Калтану и Осинникам начали списывания со счетов в банке, принадлежащим виновнику ДТП, а также взыскания с зарплаты. Кроме того, сделали должника невыездным.


Принятые меры смотивировали лихача полностью компенсировать нанесенный владельцу испорченной машины ущерб.

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