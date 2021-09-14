Виновник ДТП в Кузбассе заплатил почти миллион рублей за чужую машину

Автомобилист на исправной машине двигался по проезжей части и въехал в легковушку, которая ехала ему навстречу. Последняя получила серьезные повреждения и нуждалась в дорогостоящем ремонте. Владелец испорченного транспорта подал в суд.

В результате его иск был удовлетворен.

— Калтанский районный суд Кемеровской области обязал гражданина возместить материальный ущерб в размере почти 900 тыс. руб, — рассказали в региональном УФССП.

Приставы по Калтану и Осинникам начали списывания со счетов в банке, принадлежащим виновнику ДТП, а также взыскания с зарплаты. Кроме того, сделали должника невыездным.

Принятые меры смотивировали лихача полностью компенсировать нанесенный владельцу испорченной машины ущерб.