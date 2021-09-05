Виновник ДТП скрылся с места смертельной аварии в Кузбассе

Из информации стражей закона следует, что в Ленинске-Кузнецком в минувшую субботу, 4 сентября, ночью около 2:45 по местному времени автолюбитель за рулем BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Lada. ДТП произошло в районе улицы Суворова.

В результате аварии от полученных травм 45-летний водитель отечественной машины скончался на месте, а два его пассажира 25-летняя женщина и 29-летний мужчина оказались серьезно травмированы.

При этом водитель элитной иномарки, Жора Даниелян, с места происшествия скрылся, не оказав должной помощи пострадавшим. В настоящий момент он объявлен в розыск, указали в ГУ МВД Кузбасса.

По факту смертельного дорожного происшествия уже возбуждено уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных, сопряженное с оставлением места происшествия).

Любого, кто обладает информацией о возможном местонахождении, подозреваемого, силовики из Ленинска-Кузнецкого просят передать полезные сведения по номерам: 8-(384-56)-3-01-81, 5-13-84 или 02 (102 с мобильного).