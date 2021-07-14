По словам Вильфанда, российские зимы потеплеют на 3-5°C в ближайшие 30 лет. Он добавил, что из-за подобных перемен в климате зимы в России будут похожи на "западно-европейские".

– Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах <...> остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема, – заявил он ТАСС.

Тем не менее метеоролог отметил, что общее потепление не подразумевает полное прекращение морозов. Однако резкие похолодания станут редким явлением.

– Не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20-25 градусов мороза. <…> Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное, – считает Вильфанд.

Он подчеркнул, что интенсивность заморозков не изменится на фоне среднего повышения температуры воздуха.