Вильфанд: непогода сменится потеплением в Западной Сибири

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально холодная погода на территории юга Западной Сибири и Урала закончится в середине недели.

Специалист отметил, что аномальный холод на юге Западной Сибири и Урала уйдет к 19 июля. Непогоду синоптик связывает с прохождением холодного фронта над территориями.

– <...> 20 июля – около нормы и на один градус ниже, 21 июля – около нормы, а 22-23 июля – уже выше нормы на два градуса, – сказал метеоролог.

Стоит отметить, что потепление на пять-шесть градусов следует ожидать в двух сибирских городах: Омске и Новосибирске, а на других территориях географического региона, по словам Вильфанда, во второй половине недели столбики термометра поднимутся до +28°C, при этом на Урале будет теплее – +30°C, пишет ТАСС.

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