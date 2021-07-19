Вильфанд: непогода сменится потеплением в Западной Сибири

Специалист отметил, что аномальный холод на юге Западной Сибири и Урала уйдет к 19 июля. Непогоду синоптик связывает с прохождением холодного фронта над территориями.

– <...> 20 июля – около нормы и на один градус ниже, 21 июля – около нормы, а 22-23 июля – уже выше нормы на два градуса, – сказал метеоролог.

Стоит отметить, что потепление на пять-шесть градусов следует ожидать в двух сибирских городах: Омске и Новосибирске, а на других территориях географического региона, по словам Вильфанда, во второй половине недели столбики термометра поднимутся до +28°C, при этом на Урале будет теплее – +30°C, пишет ТАСС.