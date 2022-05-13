Вихрь пыли при уборке улицы шокировал кемеровчан

Кемеровчане разместили в социальных сетях кадры, на которые попала уборка улицы Пролетарской. Очевидцы засняли, как рабочие, применяя воздуходувки, поднимают в воздух столбы пыли и листьев.

‒ Жители домов в шоке, ‒ отметили горожане.

Комментаторы отметили, что также сталкивались с подобной уборкой, после которой грязь и пыль оставались на окнах и даже залетали в квартиры.

‒ У меня половина улицы на подоконнике и полу осела после их уборки, ‒ рассказала одна из кемеровчанок.

Также пользователи отметили, что рабочим следует рассмотреть иные варианты уборки. Например, использовать поливальные машины, которые позволят не поднимать столько пыли в воздух.