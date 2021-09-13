Видеоблогеры распылили перцовый газ в людей в кузбасском ТЦ

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Прибывшие из кузбасской столицы в Полысаево горожане с газовым баллончиком учинили беспорядок в торговом центре.

Сразу несколько сигналов об агрессорах поступило правоохранителям накануне из торгового центра по улице Космонавтов в Полысаеве. Горожане сообщили, что двое мужчин вели себя неадекватно, провоцировали конфликты с сотрудниками и параллельно вели видеосъемку.


Словесные перепалки переросли в то, что один из агрессоров брызнул из газового баллончика в людей, из которых минимум двое получили ожоги лица.

– Граждане, которым причинены ожоги в результате применения перцового баллончика, направлены на медицинское освидетельствование для определения тяжести вреда здоровью, – рассказали VSE42.Ru в ГУ МВД по Кузбассу.

Стражи порядка доставили мужчин в отдел полиции и изъяли накопители с отснятым материалом для изучения. Проводится доследственная проверка.

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