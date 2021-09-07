Видео с места убийства изнасилованных в Киселевске школьниц появилось в Сети

Запись с места жестокой расправы над двумя 10-летними школьницами из Киселевска появилась на просторах Сети. Из видеосъемки следует, что убийство было совершено в лесистой местности, где остались детские вещи и мусор от газированного напитка и сладостей.

– Вот тут в полях, видишь, нашел, что они там в магазине покупали. Костер недавно был. Презерватив валяется, – говорит автор ролика.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовец сознался в убийстве двух 10-летних школьниц. Правоохранители уже задержали подозреваемого мужчину.