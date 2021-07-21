Видео с места наезда маршрутки на легковушку в Кемерове появилось в Сети

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На одной из улиц в Кемерове произошла авария с участием легковой машины и пассажирского транспорта. Момент столкновения попал на камеру.

Запись с камеры наблюдения, которая запечатлела момент столкновения легковушки ВАЗ-2114 и ПАЗа, оказалась в распоряжении стражей порядка. Полицейские разместили съемку в открытом доступе и отметили, что инцидент произошел в районе оживленного пересечения проспекта Ленина и улицы Волгоградской.

– Предварительно, 23-летний водитель ВАЗа <...> не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автобусом под управлением 57-летнего водителя, – прокомментировали в ГУ МВД.

Стоит отметить, что дорожное происшествие с участием легковушки и общественного транспорта произошло утром около 7:40 в среду, 21 июля. Ранее редакция AVOKADO сообщала, что медики рассказали подробности о состоянии пострадавших в результате серьезного ДТП в Кемерове.

Видео: Опер-ТВ.

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