Видео с места наезда маршрутки на легковушку в Кемерове появилось в Сети

Запись с камеры наблюдения, которая запечатлела момент столкновения легковушки ВАЗ-2114 и ПАЗа, оказалась в распоряжении стражей порядка. Полицейские разместили съемку в открытом доступе и отметили, что инцидент произошел в районе оживленного пересечения проспекта Ленина и улицы Волгоградской.

– Предварительно, 23-летний водитель ВАЗа <...> не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автобусом под управлением 57-летнего водителя, – прокомментировали в ГУ МВД.

Стоит отметить, что дорожное происшествие с участием легковушки и общественного транспорта произошло утром около 7:40 в среду, 21 июля. Ранее редакция AVOKADO сообщала, что медики рассказали подробности о состоянии пострадавших в результате серьезного ДТП в Кемерове.