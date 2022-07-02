Видео полицейской погони за пьяным кемеровчанином появилось в Сети

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Правоохранители рассказали о молодом нарушителе, который подверг опасности окружающих в кузбасской столице.

Экипаж ГИБДД заметил автомобиль ВАЗ 2110, который нарушил правила в районе дома №26 по улице Кирова в Кемерове. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако данное требование он проигнорировал и увеличил скорость. Правоохранители начали преследование, в ходе которого автомобилист неоднократно создавал аварийные ситуации. Заблокировать машину удалось на перекрестке проспекта Ленина и улицы Черняховского.


Выяснилось, что 20-летний водитель находился в состоянии опьянения. Более того, ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и лишился прав на управление транспортом. В отношении кемеровчанина были составлены 15 административных материалов, сумма штрафов превысила 50 000 рублей. Кроме того, в числе возможных санкций административный арест и лишение водительских прав.


Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об управлении транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщают в пресс-службе УГИБДД Кузбасса. Нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы.


Также правоохранители поделились кадрами, снятыми во время погони.

Видео: Госавтоинспекция Кузбасса

Да!
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